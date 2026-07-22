Halfeti\'de Tekne Ucreti Kavgası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki marina bölgesinde tekne ücreti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. İddiaya göre, baraj gölü üzerinde tur düzenleyen tekneciler ile vatandaşlar arasında tekne ücreti nedeniyle başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 vatandaş yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 42 yaşındaki Kerim A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA