Halı saha maçı sonrası hakemi darp eden 3 sağlık çalışanına adli kontrol uygulandı

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasında düzenlenen halı saha maçının ardından hakem darp edildi.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanları ile Afşin Devlet Hastanesi çalışanları halı saha maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-2'lik skorla sona ererken karşılaşmanın bitiş düdüğünü hakem E.D. yaptı. Maçın ardından 3 sağlık çalışanı hakem E.D.'nin maç sırasında verdiği kararlara tepki gösterip hakeme saldırdı. Saldırı da hakem darp edildi. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde maçın bitimi sonrası sahadaki bazı sporcular hakeme saldırdığı görüldü. Darp raporu alan hakem, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 sağlık çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.