Halı Saha Maçından Sonra Kalp Krizi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde halı saha maçından sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan arazöz operatörü Muhammet Özgümüş, hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Muhammet Özgümüş Alanya'da toprağa verildi.

Manavgat Orman İşletmesinde arazöz operatörü olarak görev yapan 42 yaşındaki Muhammet Özgümüş, dün akşam saatlerinde Side'de bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı. Özgümüş, maç sonrası arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettiği sırada fenalaştı. Özgümüş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Özgümüş, Alanya Güzelbağ Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA