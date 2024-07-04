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Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması: Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.

Haliç Köprüsü'nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Saat 23.00'te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenildi.

Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.