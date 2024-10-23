Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi engellendi

Haliç Köprüsü\'nde intihar girişimi engellendi

Polis, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek kurtardı.

23.10.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polis ekiplerini harekete geçirdi. İntihar edeceğini söyleyen ve köprü korkuluklarından sarkan kişinin dalgınlığından faydalanan polis, şahsı korkuluklardan indirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü korkuluklarında bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ikna olmayan şahsın dalgınlığından faydalanan polis, ani müdahalesi ile şahsı korkuluklardan indirdi. Müdahale sonrası şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından intihar girişiminde bulunan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ekiplerinin ikna çalışmalarında şahsın bir anlık dalgınlığı sonrası polis memurunun müdahalesi ile korkuluklardan indirildi. Polis memurunun müdahalesi ile kurtarılan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, İstanbul, Beyoğlu, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:46:21. #1.12#
SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.