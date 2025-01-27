Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu - Son Dakika
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Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

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Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükselirken, yangına sahne olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait bir diğer otel Gazelle Resort Spa Otel için de kapatma kararı alındı. Otel Müdürü Ahmet Demir ise gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.01.2025 07:24
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken otel yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Spa Otel için kapatma kararı alındı.

"İŞLEMLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır.

Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

GAZELLE RESORT OTELİN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Öte yandan 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yanan otelin sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel'in genel müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

OTEL SAHİBİ ERGÜL'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi de ortaya çıktı. Halit Ergül, savcılıktaki sorgusunda, yangına karşı her türlü tedbiri aldıklarını öne sürdü. Ergül "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın hâlinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" dedi.

Halit Ergül\'in diğer oteli Gazelle Resort SPA\'ya gece yarısı operasyonu

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Son Dakika 3.Sayfa Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Necati Çolak :
    Elektrikçi garson bulaşıkçı temizlikçi çöpçü arayada bir tane müdür sıfatın da adam alın işi kapatın her zaman ki gibi suçu garibanın sırtına yükleyin evirip çevirmeye gerek yok buranın birinci sorumlusu otelin sahibidir ikincisi denetleme yapanlardır garibanlara suçu yükleyerek vicdanlarınızı rahatlatamazsınız bu işte kimler sorumluysa buradan ceza almadan kurtulursa Allah evlerine ateş düşürsün 98 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Bütün otellere işletmelere yapın bu uygulama denetlemeleri... 47 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    Neden kaçamadılar kardeşim o zaman bu kadar insan!!! sende kusur yoksa ne yani ölenlermi kusurlu? yangına karşı alarm sistemi varmış mış, duman sensörleri varmış mış, neden çalışmadı kardeşim o zaman hiç biri???? Çünkü senin ekibin kimseye duyurmadan yangını söndürmeye çalışmış olabilirmi acaba??? (Kimse ölmesin ama) yangının başladığı mutfakta sadece 1 kişinin ölmesini nasıl açıklayacaksın acaba???? 45 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    yazık 78 can gitti .böyle ihmalkarlık olmaz. para gitmesin diye herşeyi kısıyorlar. 2 otel yerine 10 tane otelin olsun. en fazla yaşayacağın 10 sene daha. ne yapacaksın bu kadar parayı. 38 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Ha sktr lan gavad 34 3 Yanıtla
  • Ali Sogukpinar:
    bu millet Somayı unuttu bunu da unutur yakın zamanda. 29 0 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Nereye kaçacaklar!halı döşeli koridordan geçip tahta kapılı ve yine halı döşeli "yangın merdiveni"ne mi nereye kaçacaklar! 24 0 Yanıtla
  • D Celik:
    para verir hemen çıkar .Atatürk hava limanında saldırı yapio 50; kişiyi öldürenler 8 sene yattılar .adalet bu 19 0 Yanıtla
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