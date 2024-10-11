Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı - Son Dakika
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Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı

Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü, makam odasında, beylik tabancasıyla intihar etti.

11.10.2024 22:48
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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Halk Eğitim Merkezi bugün korkunç anlara sahne oldu. Merkez müdürü Mustafa Gürbüz, makam odasında intihar etti. Hastaneye kaldırılan Gürbüz'ün kurtarılamadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay, saat 13.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, Müdür Gündüz'ü kanlar içerisinde buldu. Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa, Akçakale, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (6)

    • Emin Erol:
      beylik tabancası ne ya asker değil polis değil normal tabancadır o 21 1 Yanıtla
    • Ankara null:
      heryer bitik durumda rezil.ettiler milleti 13 3 Yanıtla
    • ƒ????? ????¸:
      abi biri bizi bi silksin ülkece kendimize gelelim... 13 0 Yanıtla
    • ferhat eser:
      rabbim günahlarını affetsin inşallah 6 2 Yanıtla
    • Rıdvan Coşgun:
      Halk Eğitim Müdürlüğü bir makam değil, odası da Makam odası değildir. Makam Odası diye yanlış yazılan oda Müdür Odasıdır. 5 0 Yanıtla
    • Mahmut Karakuş:
      halk eğitim müdürüne beylik tabancası veren yasayı çıkaran.... 2 1 Yanıtla
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