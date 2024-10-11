Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı

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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Halk Eğitim Merkezi bugün korkunç anlara sahne oldu. Merkez müdürü Mustafa Gürbüz, makam odasında intihar etti. Hastaneye kaldırılan Gürbüz'ün kurtarılamadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, Müdür Gündüz'ü kanlar içerisinde buldu. Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.