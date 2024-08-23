Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı - Son Dakika
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Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı

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Sivas'ta halk otobüsü içerisinde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüsün içerisinde yapıldı. O anlar kamerada

23.08.2024 20:15
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Halk otobüsünde kalp krizi geçirdi, ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı... O anlar kamerada

SİVAS - Sivas'ta halk otobüsü içerisinde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüsün içerisinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay şehir merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. S.Y sevk ve idaresindeki halk otobüsü Tuzlugöl Mahallesi'ne seyir halindeyken en ön koltukta oturan S.T. isimli yaşlı vatandaş telefonuna baktığı sırada bir anda kendisini kaybederek yere yığıldı. Durup yolcunun durumunu inceleyen araç sürücüsü, yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edince zaman kaybetmeden, otobüsteki yolcularla birlikte güzergahında bulunan Tuzlugöl Mahallesi Aile Sağlık Merkezine hareket etti. Yolda da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık merkezine vardığında otobüse giren sağlık ekipleri S.T'ye ilk müdahaleyi otobüsün içerisinde yaptı. Kalp masajı yapılan S.T. ardından ambulansa bindirilerek Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. S.T'nin burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sivas'ta özel halk otobüsü içerisinde kalbi durarak aniden oturduğu koltuktan düşen Sadettin Tosun'u şoför Serkan Y., en yakın aile sağlığı merkezine yetiştirdi. Buradan da Numune Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, tedavi altına alındı. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm yaşanalar otobüsün araç içi kameraları ile anbean kaydedildi.

Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı - Son Dakika

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