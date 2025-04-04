Halk Otobüsünün Önüne Atlayan Şahıs Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
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Halk Otobüsünün Önüne Atlayan Şahıs Kıl Payı Kurtuldu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, seyir halindeki halk otobüsünün önüne atlayarak hayatını tehlikeye attı. Şoförün ani manevrası sayesinde ezilmekten son anda kurtulan M.Z., hastaneye kaldırıldı. Olay anı kamerada kaydedildi.

04.04.2025 08:54  Güncelleme: 08:58
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Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, seyir halindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüsün altında kalan yaya, şoförün dikkati sayesinde ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi. M.Z. adlı şahıs, seyir halindeki Serkan K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün ani fren ve manevrası sayesinde M.Z., ezilmekten son anda kurtuldu. Yürekli ağza getiren kaza sonrası onlarca vatandaş olay yerinde kalabalık oluşturdu.

Yaralanan M.Z., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Serkan K., "Şahıs yürüyerek geliyordu. Bana doğru yaklaştı ve sonra arabanın altına uzandı. Yani benlik bir durum yok kendisi resmen otobüsün altına kendini attı. Ben de o sırada ani fren yapmam ile birlikte Allah korusun tekerleğin altında kalmadı. Neyse ki sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Yayanın otobüsün altına atladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halk Otobüsünün Önüne Atlayan Şahıs Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika

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