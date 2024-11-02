Hamas: Ateşkes teklifleri yetersiz

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Hamas'ın kıdemli Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile yapılan ateşkes müzakerelerine değinerek, "Ateşkes önerileri İsrail saldırganlığının durdurulmasını, İsrail askerlerinin geri çekilmesini ve yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesini içermiyor" dedi.

İsrail, Lübnan'da ve Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarına devam ederken, binlerce sivil bu saldırılarda yaşamını yitiriyor. Bölgede ateşkes için ABD, Katar ve Mısır aracılığında müzakereler sürerken, henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Hamas'ın kıdemli Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada, "Ateşkes önerileri İsrail saldırganlığının durdurulmasını, İsrail askerlerinin geri çekilmesini ve yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesini içermiyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri Gazze'deki saldırılarını sürdürmek için bir kılıf olarak kullandığını belirten Zuhri, Lübnan merkezli ateşkes görüşmelerinde de aynı şeyi yaptığını vurguladı. - GAZZE