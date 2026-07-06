Hamas: Gazze’deki hükümeti feshediyoruz, teknokrat komiteye devredeceğiz - Son Dakika
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Hamas: Gazze’deki hükümeti feshediyoruz, teknokrat komiteye devredeceğiz

06.07.2026 16:53
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Hamas'ın Hükümet Medya Ofisi'nin Başkanı İsmail el-Thwabta, Gazze Şeridi'ndeki hükümetin feshedileceğini açıklayarak, ateşkes anlaşması kapsamında bölgeyi yönetmesi öngörülen Filistinli teknokrat komiteye yönetimi devretmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hamas'ın Hükümet Medya Ofisi'nin Başkanı İsmail el-Thwabta, Gazze Şeridi'ndeki hükümetin feshedileceğini açıklayarak, ateşkes anlaşması kapsamında bölgeyi yönetmesi öngörülen Filistinli teknokrat komiteye yönetimi devretmeye hazır olduklarını bildirdi.

Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Hamas'tan dikkat çeken bir adım geldi. Hamas'ın Hükümet Medya Ofisi'nin Başkanı İsmail el-Thwabta, Gazze Şeridi'ndeki hükümetin feshedileceğini açıkladı. El-Thwabta, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında bölgeyi yönetmesi öngörülen Filistinli teknokrat komiteye yönetimi devretmeye hazır olduklarını söyledi.

Arabuluculara ve uluslararası topluma seslenen İsmail el-Thwabta, "Tüm ilgili taraflara, Gazze'nin İdaresi için Ulusal Komite'nin (NCAG) hızlı bir şekilde Gazze'ye girerek ulusal ve idari görev ve sorumluluklarını üstlenmesi için adımları derhal hızlandırmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu, asil Filistin halkımızın direncini güçlendirmek ve yaralarını sarmak içindir" dedi.

"Kararlar, geçiş sürecine ilişkin Yol Haritası'nda belirtilen gereklilikler doğrultusunda kapsamlı olmalıdır"

ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu, Hamas'ın açıklamalarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki 'Acil Durum Komitesi'nin feshedilmesine ilişkin bugün yapılan açıklamayı not etmiş bulunuyoruz. Nihai değerlendirmemiz, Gazze halkının kritik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sözlere değil, eylemlere dayanacaktır. Kararlar, Gazze'de yönetişim, güvenlik ve geçiş sürecinin ilerletilmesine ilişkin Yol Haritası'nda belirtilen gereklilikler doğrultusunda kapsamlı olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin İdaresi için Ulusal Komite'nin (NCAG) tam yönetim yetkisini üstlenebilmesini sağlamak üzere gerekli uygulama mekanizmaları da dahil olmak üzere bu Yol Haritası'na ilişkin görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu, Kapsamlı Gazze Barış Planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı Kararı uyarınca tüm silahların NCAG kontrolü altında toplanması anlamına gelmektedir. Gerçek bir yetki devri, NCAG'nin kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız şekilde yerine getirmesini sağlamalı; buna kendisine tevdi edilen idari ve yönetsel kararları alma yetkisi de dahildir" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Gazze Şeridi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Hükümet, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamas: Gazze’deki hükümeti feshediyoruz, teknokrat komiteye devredeceğiz - Son Dakika

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