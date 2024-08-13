Hamas'ın El-Kassam Tugayları, Tel Aviv'i M90 füzeleriyle vurdu
Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevresine iki adet M90 füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonucunda Tel Aviv'de büyük bir patlama yaşandı ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. İsrail güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve saldırıya karşılık verildi. Henüz saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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13.08.2024 17:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas'ın El-Kassam Tugayları, Tel Aviv'i M90 füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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