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Hamas'ın İsrail güçlerine saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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Hamas'ın İsrail güçlerine saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin içinde bulunduğu cipi imha etti ve zırhlı araçları roketle vurdu.

Hamas\'ın İsrail güçlerine saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı
26.12.2023 - 20:57,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin içinde bulunduğu cipi imha etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 81'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin İsrail askerlerinin içerisinde bulunduğu bir cipi imha ettiği ve çok sayıda zırhlı aracı ise roketle vurduğu görüldü. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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