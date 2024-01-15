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Hamas, İsrail'in hava saldırılarında İsrailli esirleri öldürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in hava saldırılarında İsrailli esirleri öldürdüğünü açıkladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky'nin İsrail'in saldırılarında öldüğünü duyurdu. Kassam Tugayları, Sharabi ve Svirsky'nin cansız bedenlerine ait bir video yayınladı. Ayrıca, başka bir İsrail esir Noa Argamani ise hava saldırısında yaralandığını belirtti.

Hamas, İsrail\'in hava saldırılarında İsrailli esirleri öldürdüğünü açıkladı
15.01.2024 - 21:00,  Güncelleme: 21:03
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky'nin İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky'nin İsrail'in saldırılarında öldüğünü açıkladı. Kassam Tugayları, Sharabi ve Svirsky'nin cansız bedenlerine ait video yayınladı.

Kassam Tugayları'nın yayınladığı videoda yer alan başka bir İsrail esir Noa Argamani ise İsrail hava saldırısında yaralandığını açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas, İsrail'in hava saldırılarında İsrailli esirleri öldürdüğünü açıkladı - Son Dakika


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