Hamas: İsrail'in Saldırısı Ateşkesi Tehdit Ediyor

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak kadın esirlerden birinin bulunduğu yeri hedef aldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasına günler kala İsrail, saldırılarına devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak kadın esirlerden birinin bulunduğu yeri hedef aldığını açıkladı.

Kassam Tugayları, "Bu aşamada düşman tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ve bombardıman, bir tutsağın özgürlüğünü trajediye dönüştürebilir" dedi. - GAZZE