Hamas Komutanı Oufi Tulkarem'de Öldürüldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Filistin'in Tulkarem şehrine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın bölge komutanı Zahi Yaser ABD al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin'deki Tulkarem Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısının yankıları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) flaş bir açıklama geldi. IDF, Tulkarem şehrine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın bölge komutanı Zahi Yaser ABD al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimi Ateret'te bombalı bir araba saldırısı planladığı ve Batı Şeria'da İsraillilere yönelik diğer saldırılarda rol oynadığı belirtilen Oufi'nin "yakın bir zaman dilimi içinde yeni bir saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğu" iddia edildi. Saldırıda diğer yerel Hamas yetkililerinin de öldürüldüğü kaydedilirken, Hamas ise saldırıyı kınadı. Hamas'tan yapılan açıklamada Oufi'nin öldürülüp öldürülmediğine dair bilgi verilmedi.

En az 18 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail'in Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediği açıklanmış, Filistin Sağlık Bakanlığı ise en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ise saldırıyı İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile ortak yapılan bir operasyon olarak nitelendirmişti. Filistin basını ise İslami Cihat Örgütü'nün Tulkarem'deki askeri kanadının saha komutanı Raith Radwan'ın saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olduğunu bildirmişti. - TEL AVİV