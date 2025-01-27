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Hamas Rehine Krizini Çözdü

Hamas Rehine Krizini Çözdü

Hamas, İsrailli rehine Arbel Yehud'u serbest bırakacak, Filistinliler kuzeye dönecek.

27.01.2025 10:16
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Hamas'ın rehine Arbel Yehud'un serbest bırakılacağını açıklamasının ardından İsrail, Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmesine izin verdi. Binlerce Filistinli, şeridin kuzeyine dönmek üzere yola çıktı.

İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın krize neden olan İsrailli rehine Arbel Yehud ile diğer iki rehineyi Cuma gününden önce serbest bırakması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ise buna karşılık yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verdiği ifade edildi. Hamas'ın ayrıca cumartesi günü 3 rehineyi daha serbest bırakacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini İsrail'e teslim etmeyi kabul ettiği belirtildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada da rehinenin serbest bırakılacağı doğrulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak rehinelerin listesini Hamas'tan aldığı ifade edilerek, Yehud ile asker Agam Berger ve bir rehinenin serbest bırakılacağı bildirildi.

Katar ve Mısır arabuluculuğunca krizin çözülmesinin ardından Gazze Şeridi'nin merkezindeki ve güneyindeki yerinden edilen yaklaşık 650 bin Filistinli 15 ayın ardından sabah saatlerinden itibaren kuzeydeki evlerine dönmeye başladı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilecek ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verecekti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, rehine Yehud serbest bırakılana kadar İsrail'in Gazzelilerin kuzeye geçişine izin vermeyeceği ifade etmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, gazze, Dünya, Mısır, Katar, Son Dakika

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