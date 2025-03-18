Hamas'tan Netanyahu'ya Sorumluluk Çağrısı

Hamas, İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırdığını açıklayarak, bu durumdan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise Hamas'ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına Hamas'tan tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırdığı belirtilerek arabulucular ABD, Katar ve Mısır'a, ateşkesin sona ermesinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırganlığı sürdürme kararının rehineleri bilinmeyen bir kadere mahkum ettiği vurgulanan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in saldırganlığına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

"İsrailliler saldırılar konusunda ABD'ye danıştı"

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarına ABD hükümetinden de ilk tepkiler geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas'ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İsrail'in saldırı planından önceden haberdar olduğunu belirterek, "İsrailliler saldırılar konusunda Trump yönetimi ve Beyaz Saray'a danıştı" dedi. - GAZZE