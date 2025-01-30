Hamas Üst Düzey Komutanları Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hamas Üst Düzey Komutanları Hayatını Kaybetti

Hamas'ın İzzeddin El Kassam Tugayları lideri ve üç numaralı yetkilisi çatışmalarda öldü.

30.01.2025 21:59
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa'nın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa'nın akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ubeyde, Deif ve Issa'nın İsrail ile girilen çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Ubeyde, ayrıca üst düzey komutanlardan Gazi Ebu Tamaa, Raed Thabet ve Rafei Salama'nın çatışmalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Ağustos 2024 Temmuz ayında düzenlenen bir hava saldırısında Deif'in, mart ayında düzenlenen bir saldırıda ise Issa'nın öldürüldüğünü açıklamıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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