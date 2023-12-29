 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir şahıs, hamile eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilini uçuruma sürerek intihara teşebbüs etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye\'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı
29.12.2023 - 23:12,
Abone Ol

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Salim K. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple evde hamile eşi Hediye K.'yı bıçakladı. Şahıs ardından aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.

Uçurumdan uçan şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak kaza yaptığını ve eşini bıçakladığını bildirdi. İhbar üzerine Salim K.'nın evine ve kaza yaptığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadını bıçaklanmış şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının hamile olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini bıçaklayarak öldüren ardından da aracını uçuruma sürüp intihara kalkışan Salim K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, katil zanlısı kocanın ise hastanede tedavisi sürüyor. Öte yandan çiftin 7 aylık evli olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaniye, Hastane, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika


23:32
AmedSpor, Süper Kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasını istedi AmedSpor, Süper Kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasını istedi
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Son Dakika
23:32 AmedSpor, Süper Kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasını istedi
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 23:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement