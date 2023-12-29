Osmaniye\'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Salim K. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple evde hamile eşi Hediye K.'yı bıçakladı. Şahıs ardından aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.

Uçurumdan uçan şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak kaza yaptığını ve eşini bıçakladığını bildirdi. İhbar üzerine Salim K.'nın evine ve kaza yaptığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadını bıçaklanmış şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının hamile olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini bıçaklayarak öldüren ardından da aracını uçuruma sürüp intihara kalkışan Salim K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, katil zanlısı kocanın ise hastanede tedavisi sürüyor. Öte yandan çiftin 7 aylık evli olduğu öğrenildi. - OSMANİYE