Hamile Kadın Mantar Zehirlenmesinden Hayatını Kaybetti

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan ve 5 aylık hamile olan Rüveyda Altuntaş, doğadan toplanılan mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 32 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. - ÇORUM