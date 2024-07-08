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Hamile kadının kullandığı otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hamile bir kadının kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düğerek'den merkez istikametine seyir halinde olan P.K. idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü P.K.'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.