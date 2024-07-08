Hamile kadının kullandığı otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hamile kadının kullandığı otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hamile bir kadının kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü P.K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamile kadının kullandığı otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hamile bir kadının kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düğerek'den merkez istikametine seyir halinde olan P.K. idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü P.K.'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Menteşe, trafik, Muğla, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile kadının kullandığı otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:36 Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 21:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hamile kadının kullandığı otomobil tarlaya uçtu: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement