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Hamza Altınay Uçurumda Bulundu

Hamza Altınay Uçurumda Bulundu

Salihli'de kaybolan 43 yaşındaki Hamza Altınay, 200 metre derinlikteki uçurumda ölü bulundu.

05.12.2024 16:30
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Salı günü akşam saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan Hamza Altınay'ın (43) cansız bedeni 200 metre derinliğindeki uçurumda bulundu.

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Ferda Altınay (35) jandarma ekiplerine müracaat ederek eşi Hamza Altınay'ın Salı günü akşam saatlerinden itibaren eve gelmediğini belirterek müracaatta bulundu.

Kayıp Hamza Altınay'ın bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpeği, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkiinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Altınay'ın cansız bedeni Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Hamza Altınay'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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