Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı
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Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Romanya plakalı bir tırın dorsesinde 121 kilo 900 gram skunk yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü H.A. hakkında 'uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı ve 2 Eylül'de adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na giriş yapan Romanya plakalı tır durduruldu. Türk vatandaşı H.A.'nın kullandığı tır, x-ray taramasına sevk edildi.

Hamzabeyli Gümrük Kaçak İstihbarat görevlileriyle koordineli yapılan kontrollerde, dorsedeki yüklerin içerisine gizlenmiş dara ağırlığı 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelinin 2 Eylül'de adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Narkotik Suçlar, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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