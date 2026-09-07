Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndaki tır parkında yakalanan 3 düzensiz göçmen işlemlere alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı içerisinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, tır parkı içerisinde 3 düzensiz göçmenin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yakalanan 3 kişi, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.