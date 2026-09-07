Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkında yakalanan 3 düzensiz göçmen işlemlere alındı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli Sınır Kapısı tır parkında 3 düzensiz göçmen tespit edildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere götürüldü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı içerisinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, tır parkı içerisinde 3 düzensiz göçmenin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yakalanan 3 kişi, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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