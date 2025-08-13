Hanönü\'nde Kaza: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol yapım çalışmasının olduğu alanda şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU