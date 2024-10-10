Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Jandarma Çatıda Yakaladı - Son Dakika
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Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Jandarma Çatıda Yakaladı

Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Jandarma Çatıda Yakaladı

Afyonkarahisar'da jandarma, hapis cezası ile aranan S.U.'yu saklandığı çatıda yakaladı.

10.10.2024 09:45
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Afyonkarahisar'da hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı evin çatısında yakalandı. Şahsın yakalanma anı ise Jandarma kamerasına anbean yansıdı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede

ekipler alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan ve 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahsın Yeniköy köyündeki ikametinde saklandığı bilgisi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden hakkında S.U. isimli şahıs Emirdağ İlçesi Yeniköy köyündeki ikametinin çatı kısmında yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Jandarma Çatıda Yakaladı - Son Dakika

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