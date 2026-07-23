Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ile hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan K.K., polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR