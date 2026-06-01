Hapis Cezalı Kişi Adıyaman\'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere, hırsızlık iddiasıyla hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
