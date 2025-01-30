Hapis Cezası Olan Şahıs Adıyaman\'da Yakalandı

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Adıyaman'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen M.K. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kimlik kontrollerinde hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN