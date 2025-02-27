Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde 4 ayrı suçtan 12 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 4 ayrı suçtan 12 yıl, 2 ay, 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.G. isimli şahıs Milas İlçesi Güllük Mahallesinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri B.G. isimli şahsın bulunduğu adrese gerçekleştirdiği operasyon ile yakaladı. Yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA