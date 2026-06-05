Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. "Avcı Projesi" Aranan Şahıs Takip Modülü üzerinden alınan ikaz doğrultusunda yapılan çalışmalarda, 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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