34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Aydın\'da yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik' suçlarından hakkında 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C. (51) isimli şahsın sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde şahıs Çine ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. N.C., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
