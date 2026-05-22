34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Aydın\'da yakalandı

22.05.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
Aydın'ın Çine ilçesinde çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.C. (51), sahte kimlik kullandığı tespit edilerek jandarma tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik' suçlarından hakkında 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C. (51) isimli şahsın sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde şahıs Çine ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. N.C., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
