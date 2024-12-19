Hapisten kaçan zanlı tıra kilitlendi - Son Dakika
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Hapisten kaçan zanlı tıra kilitlendi

Denizli'de 13 yıl hapis cezası aranan zanlı, saklandığı tırda jandarma tarafından yakalandı.

19.12.2024 23:29
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Yakalanacağını anlayan zanlı kendisini tıra kilitledi

JASAT timleri hapis cezası ile aranan şahsı yakalanmamak için saklandığı tırda yakaladı

DENİZLİ - Denizli'de farklı suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının yakalanmamak için sürekli park yerini değiştirdiği belirleyen jandarma operasyon düzenledi. Kendisini saklandığı tıra kilitleyen zanlı, jandarmanın uzun çabaların sonucunda tırdan çıkartıldı.

Denizli'de dolandırıcılık ve farklı suçlardan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdal Ç. (28), 15 gündür aranıyordu. Şüpheli şahsın Honaz ilçesinde geldiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli Serdal Ç.'nin saklanması için O.F., isimli bir şahsın Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde park halindeki bir tırı ayarladığını tespit etti. Bir süre takibe alan jandarma timleri tırın değişik tarihlerde farklı noktalara park edilerek yer değişikliği yaptığını ve Serdal Ç.'nin tır içerisindeki bölmelerde saklanarak yaşamını sürdürdüğünü belirledi. Başarılı takibin ardından JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden Serdal Ç., kendisini tıra kilitledi. Jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu Serdal Ç., saklandığı tırdan indirilerek gözaltına alındı.

Serdal Ç.'nin dolandırıcılıktan 7, hırsızlıktan 7 uyuşturucu madde kullanmaktan 2, askeri ceza kanuna muhalefetten 1 olmak üzere toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serdal Ç.'ye yardım eden O.F. hakkında ise suçluyu kayırma suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hapisten kaçan zanlı tıra kilitlendi - Son Dakika

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