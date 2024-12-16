Haraç İçin Kurşunlama: İki Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haraç İçin Kurşunlama: İki Tutuklama

Adana'da 3 milyon TL haraç isteyen iki şüpheli, telefoncuya silahlı saldırı sonrası tutuklandı.

16.12.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 milyon TL haraç almak için iş yerini böyle kurşunladı

ADANA - Adana'da "Sana ceza" kestik diyerek telefoncuya silahlı saldırı yapıp 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Kasım günü Seyhan ilçesin bağlı Karasoku Mahallesindeki bir telefon tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Ö. motosikletiyle, S.S. ait telefon tamircisinin önüne geldi. Cemil Ö., telefonuyla S.S.'yi arayıp "Sana ceza kestik bize 3 milyon TL vereceksin yoksa sonuçlarına katlanırsın" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine S.S. parayı vermeyeceğini söyleyerek polise durumu bildirdi.

Parayı alamayacağını anlayan Cemil Ö. korkutmak amacıyla işyerine tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışmalarına başladı. Yaklaşık 100 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüpheli Cemil Ö.'nün saklandığı yeri tespit etti. Çukurova ilçesindeki bir apartmanda saklanan Cemil Ö. yapılan operasyonla yakalandı. Cemil Ö.'nün saklanmasına yardımcı olan Alattin U. da gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren Cemil Ö., "Aramızda borç nedeniyle husumet vardı, bu nedenle işyerine ateş ettim" dediği iddia edildi. Alattin U. İse olayla ilgisinin olmadığını belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yargı, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haraç İçin Kurşunlama: İki Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Haraç İçin Kurşunlama: İki Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.