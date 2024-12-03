Haraç İsteyenlere Silahlı Saldırı

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25 milyon TL haraç istediler, alamayınca silahlı saldırı düzenlendiler

ADANA - Adana'da 25 milyon TL haraç istedikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polisten kaçamadı. Silahlı saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansırken 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, demir profili üzerine faaliyet gösteren işyeri sahibi Kadir S.kendisinden 25 milyon TL haraç isteyen şüphelilere para vermemesi üzerine şüpheliler saldırı düzenlendi. Kerem K.ve Ural B.(20), Kadir S.'nin işyerini önüne geldi. Kerem K. tabanca ile işyerine ve önünde bulunan otomobile ateş açtı. Ardından Ural B.'nin kullandığı motosiklet ile bölgeden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadir S.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen gasp polisleri her iki şüphelinin de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu şüpheliler saklandıkları ikamette yapılan operasyonla yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.