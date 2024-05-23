Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada - Son Dakika
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Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi. Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan İsmail B.'ye ait kafede meydana geldi. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

23.05.2024 20:16
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Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.

Olay saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren İsmail B.'ye ait kafede meydana geldi. Kapalı olan kafeye giren çocuk şüpheli, işyerinin her yerini inceledi. Yazar kasayı açan şahıs, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada - Son Dakika

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