Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil\'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

cml svk:

millet ileri gidiyor biz tam tersi geriye

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Mustafa null: İleri gitmek ne demek sizce? Bunun neresi ters? Keşke tüm toplu ulasimlarda bu sistem olsa. Görüyoruz otobüslerde olanları. Tebrik etmek lazım bunu düşünenleri. 52 29

Mustafa null: Neresi geri aciklarmisin? Sizin ileri dediğiniz bazı ülkelerde bu uygulama zaten var. Keşke tüm ülkede bu sistem olsa 40 18

Murat Çevre: Bunların vitesi geriye takılı kalmış . Yüce kitabımız da dinimizde böyle çağ dışı bir öngör veya emir yok 19 31

Nuriye Gunal: girip kapalı uygulamada değil sizin gibilerin düşünce zihniyeti Herkes istediği gibi istediği tarafta durur zorunluluk koymamış farkındaysanız 5 1