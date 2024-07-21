Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı - Son Dakika
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Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil\'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Adıyaman'da Menzil cemaatinin köyünde otobüs durakları kadın-erkek şeklinde ayrıldı. Duraklardaki haremlik-selamlık uygulamasının yanı sıra otobüslere de kadın ve erkeklerin ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı.

21.07.2024 22:24
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Menzil Cemaatinin Adıyaman'daki köyünde kadın ve erkekler için otobüs duraklarının ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca otobüslere kadınlarla erkeklerin ayrı kapılardan bindiği öğrenildi.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI OTOBÜS DURAKLARI

Menzil cemaatinin Adıyaman'daki köyünde tartışma yaratan bir uygulamaya geçildi. Köyde otobüs durakları kadın ve erkek şeklinde ayrıldı. Paylaşılan fotoğraflarda kadınlarla erkeklerin ayrı duraklarda beklediği görüldü.

Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

HAREMLİK-SELAMLIK UYGULAMASI OTOBÜSLERDE DE GEÇERLİ

Haremlik-selamlık uygulaması bununla da sınırlı kalmadı. Kadın ve erkeklerin otobüslere de ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı. Kadınların arka kapıdan, erkeklerin ise ön kapıdan otobüse bindiği öğrenildi. Cemaate yakın Buhara Evleri sitesinde, kadın ve erkeklerin otobüste de kendilerine ayrılan alanda seyahat ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Adıyaman, Cemaat, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Turgay Kayaoğlu: keşke tüm ülkede uygulansa 155 74 Yanıtla
  • cml svk: millet ileri gidiyor biz tam tersi geriye 53 102 Yanıtla
    Mustafa null: İleri gitmek ne demek sizce? Bunun neresi ters? Keşke tüm toplu ulasimlarda bu sistem olsa. Görüyoruz otobüslerde olanları. Tebrik etmek lazım bunu düşünenleri. 52 29 Mustafa null: Neresi geri aciklarmisin? Sizin ileri dediğiniz bazı ülkelerde bu uygulama zaten var. Keşke tüm ülkede bu sistem olsa 40 18 Murat Çevre: Bunların vitesi geriye takılı kalmış . Yüce kitabımız da dinimizde böyle çağ dışı bir öngör veya emir yok 19 31 Nuriye Gunal: girip kapalı uygulamada değil sizin gibilerin düşünce zihniyeti Herkes istediği gibi istediği tarafta durur zorunluluk koymamış farkındaysanız 5 1 Selami Karagülle: Bunun geri gitmekle ne alakası var 1 0
  • 7 İphone: Çok güzel olmuş 81 41 Yanıtla
  • cemal köse: Ne güzel. Tüm ülkede böyle olmasını istiyoruz. 71 32 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı: olması gereken budur helal olsun inşallah 70 29 Yanıtla
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