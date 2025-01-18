Harran\'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldürüldü

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü. Valilik, adli işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 15 Ocak günü, Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.B. isimli 5 yaşındaki kız çocuğu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğularak öldürüldü. Öldürülen çocuk, iddiaya göre, yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun öldüğü belirlenerek, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Harran ilçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık: "Soruşturma titizlikle devam etmektedir"

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Harran ilçesinde 15 Ocak 2025 tarihinde M.N.B. isimli kız çocuğun rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan otopside cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilerek, "Mağdur M.N.B.'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Barosundan açıklama

Barodan yapılan açıklamada ise "2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ne ölü olarak getirilen 5 yaşındaki M.N.B. kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen haberler, derin bir üzüntü ve endişeyle tarafımızca takip edilmektedir. Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Kesin sonuçlar bu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşacaktır. Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, M.N.B.kızımızın ölümüyle ilgili hukuki sürecin başından itibaren olduğu gibi bundan sonraki aşamalarında da titizlikle takipçisi olacağımızı ve adaletin tecelli etmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - ŞANLIURFA