Harran'da Bebek Boğazındaki Cisim Nedeniyle Hayatını Kaybetti
1 yaşındaki Can Akat, boğazına cisim kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde boğazına cisim kaçtığı öne sürülen bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Tantana Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Can Akat'ın ağzında bir cisim olduğunu gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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