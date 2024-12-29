Hasan Dağı'ndaki Dağcı Kurtarıldı

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Hasan Dağı'nda fenalaşan dağcı 3,5 saatte kurtarıldı

AKSARAY - Hasan Dağı tırmanışında 3 bin metre yükseklikte yüksek irtifa nedeniyle kan şekeri düşen ve soğuk havanın etkisiyle yere yığılan dağcı, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Hasan Dağı'na tırmanışa gelen 86 kişilik dağcı ekibi sabahın erken saatlerinde Hasan Dağı'nın 3 ayrı bölgesinden tırmanışa geçti. 19 kişilik grup arasında yer alan Mehmet Dim Hasan Dağı'nın 3 bin metre yüksekliğine ulaştığında aniden yere düşüp baygınlık geçirdi. Neye uğradıklarını şaşıran arkadaşları Mehmet Dim'in kalp krizi geçirdiği şüphesine kapılarak telaşla hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzenine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma jandarma ekipleri alarma geçti. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri Hasan Dağı'na tırmanışa geçti. Ekipler Mehmet Dim'in bulunduğu bölgeye 2 saat süren bir tırmanış sonucu ulaştı. Hemen orada ilk müdahalesi yapılan dağcı kurtarma ekipleri tarafından kolaylıkla kısa sürede aşağıya indirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa alınan dağcı müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan müdahalede dağcının kalp krizi geçirmediği, yüksek irtifa nedeniyle kan şekerinin düştüğü ve soğuk havanın etkisiyle de fenalaştığı belirlendi. Tedavisi devam eden dağcının sağlık durumu iyi.

Kurtarma çalışmasına bizzat katılarak takip eden AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, "Kırıkkale ekibinden dağcı Mehmet Dim adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği yönde bize bilgi geldi. Biz arkadaşlarımızla birlikte olay yerine müdahale ettik. Ancak sonradan gelen haberlerde vatandaşın kalp krizi değil kan şekerinin düştüğü bu yüzden rahatsızlandığı söylendi. Arkadaşlarımız aldı şuan ambulansa yerleştirildi. Hastaneye kaldırılacak, tedavisi yapılacak" dedi.