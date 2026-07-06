Hasankeyf'te Camide Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hasankeyf'te Camide Yangın Çıktı

06.07.2026 21:35
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Urganlı köyündeki caminin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, nedeni araştırılıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Urganlı köyünde caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı köyünde bulunan caminin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hasankeyf ve Batman'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, maddi hasarın oluştuğu camideki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasankeyf, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Urganlı, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasankeyf'te Camide Yangın Çıktı - Son Dakika

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