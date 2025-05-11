Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yaşananlar kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Yetkililer tarafından "kontrollü yıkım" olarak duyurulan çalışmanın, görüntülere yansıdığı kadarıyla oldukça kontrolsüz gerçekleştiği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video kaydı, hem bölge sakinleri hem de uzmanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Olay, kent merkezinde uzun süredir boşaltılmış hasarlı bir binanın yıkımı sırasında meydana geldi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yıkım çalışması sırasında binanın bir anda yan yatıp çökmesiyle yoğun bir toz bulutunun oluştuğu, bu bulutun hızla çevreye yayılarak yolun karşısındaki bir kafeyi tamamen kapladığı görülüyor.

KISA SÜRELİ KAOS YAŞANDI

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların panik dolu bağırışları ve sağa sola kaçışmaları da duyuluyor. Toz bulutunun altında kalan kafede müşterilerin bulunup bulunmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından bölgede kısa süreli bir kaos yaşandığı bildirildi.

"İNSAN HAYATI BU KADAR MI UCUZ?"

Yıkımın ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, yıkımın plansız ve dikkatsiz yapıldığını ileri sürerek, "Bu şekilde bir yıkım neye göre kontrol ediliyor?", "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" şeklinde tepkilerini dile getirdi.