Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı - Son Dakika
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Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hasarlı bir binanın yıkımı sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma yarattı. "Kontrollü" olduğu söylenen yıkım çalışması esnasında binanın hayli kontrolsüz bir şekilde yıkıldığı ve toz toprağın yolun karşısındaki kafeyi kapladığı anlar vatandaşların panik dolu konuşmaları esnasında cep telefonuyla kaydedildi.

11.05.2025 14:27
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6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yaşananlar kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Yetkililer tarafından "kontrollü yıkım" olarak duyurulan çalışmanın, görüntülere yansıdığı kadarıyla oldukça kontrolsüz gerçekleştiği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video kaydı, hem bölge sakinleri hem de uzmanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Olay, kent merkezinde uzun süredir boşaltılmış hasarlı bir binanın yıkımı sırasında meydana geldi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yıkım çalışması sırasında binanın bir anda yan yatıp çökmesiyle yoğun bir toz bulutunun oluştuğu, bu bulutun hızla çevreye yayılarak yolun karşısındaki bir kafeyi tamamen kapladığı görülüyor.

KISA SÜRELİ KAOS YAŞANDI

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların panik dolu bağırışları ve sağa sola kaçışmaları da duyuluyor. Toz bulutunun altında kalan kafede müşterilerin bulunup bulunmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından bölgede kısa süreli bir kaos yaşandığı bildirildi.

"İNSAN HAYATI BU KADAR MI UCUZ?"

Yıkımın ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, yıkımın plansız ve dikkatsiz yapıldığını ileri sürerek, "Bu şekilde bir yıkım neye göre kontrol ediliyor?", "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    Nasıl yıkılacak daha, gayet muntazam yıkılmış, eleştirmek için yorum yapanlara gülüp geçiyorum, he şunu unutmuşlar o toz için bir elektrikli süpürge olsaydı fena olmazdı. 4 8 Yanıtla
  • Atalay k:
    Beceriksizligin ve pervasizligin cezasıni ödetmek lazım 10 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    suriyeden goruntu galiba.. saka saka tastamam bizim ulke, dublaj arapca sadece.. hey Allahim .. bu gunleri 100 200 yil sonrasini dusunen yok mu ya.. 2 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hellal olsun ülkemde Dinamitle Kontrollü 20 katlı bina yıkıla bilir teknologie bile varmış. Sade bu nanın ön Balkon Betonarı eksik, ondan biraz öne çökmüş. Gerçekten Vatan Milletimin başarılarından gururlandım :)) 2 3 Yanıtla
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