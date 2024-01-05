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Hasarlı Söğütlü Camii'nin kubbesi böyle yıkıldı - Son Dakika
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Hasarlı Söğütlü Camii'nin kubbesi böyle yıkıldı

Malatya'da depremlerden etkilenen Söğütlü Camii'nin yıkım işlemleri sürerken, kubbesi saniyeler içinde yıkıldı. Bölge esnafı, caminin yıkılmasından üzüntü duyduklarını belirterek, daha güzel bir caminin yapılacağına inandıklarını söyledi.

Hasarlı Söğütlü Camii\'nin kubbesi böyle yıkıldı
05.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:48
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Hasarlı Söğütlü Camii'n kubbesi böyle yıkıldı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da, hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıkım işlemlerine başlanan kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nin kubbesi de saniyeler içerisinde yıkıldı.

Malatya'da, geçtiğimiz günlerde yıkım işlemlerine başlanılan kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nde yıkım çalışmaları sürüyor.

Yıkılmaması için yoğun bir çalışma yürütülen ana taşıyıcı alanlarında burkulmaların tespit edilmesinin ardından yıkım işlemlerine başlanılan Söğütlü Camii'nin kubbesi de saniyeler içerisinde yıkıldı.

Yıkım işlemlerini yakından takip eden bölge esnafı ise caminin yıkılmasında üzüntü duyduklarını belirterek, daha güzelinin yapılacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hasarlı Söğütlü Camii'nin kubbesi böyle yıkıldı - Son Dakika


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