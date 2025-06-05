Hasköy Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, Muş- Bitlis karayolu eski Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay'ın bulunduğu makam aracı bir pikapla çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ