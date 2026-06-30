Hassa\'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki zeytinlik zarar gördü. - HATAY