Hasta yatağında 5.5 kg uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Hasta yatağında 5.5 kg uyuşturucu bulundu

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Van'da bir tırda hasta yatağı başlığına zulalanmış 5.480 gram metamfetamin ele geçirildi.

11.12.2024 17:56
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Hasta yatağının başlığına zulalanmış 5 kilo 480 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekiplerince durdurulan bir tırın dorsesindeki hasta yatağının başlığına zulalanmış 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor'un katılımıyla arama yapıldı. Thor'un tırın dorsesindeki hasta yatağının başlıklarına tepki verilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede 5 kilo 480 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta yatağında 5.5 kg uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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