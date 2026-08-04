Malatya’da hastane çevresinde dilencilere zabıta operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Malatya’da hastane çevresinde dilencilere zabıta operasyonu: 3 kişi yakalandı

Malatya’da hastane çevresinde dilencilere zabıta operasyonu: 3 kişi yakalandı
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Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, hastane çevresinde dilencilik yapan 3 kişiyi yakaladı. Üzerlerinden çıkan 850 TL muhafaza altına alınırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Malatya'da Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hastane çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinden çıkan 850 TL muhafaza altına alınırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaçmaya çalışan şahıslar, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Kimlik kontrollerinde şahısların çevre illerden Malatya'ya geldikleri belirlenirken, ilgili kolluk kuvvetleri koordinesinde GBT sorguları ve üst aramaları yapıldı. Yapılan sayımda, dilencilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen 850 TL nakit para muhafaza altına alındı. Şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ferdi Sezer, vatandaşların yardımseverlik duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Sezer, özellikle hastane, cami, mezarlık ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise ilçe genelinde dilenciliğe yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşların bu tür kişilerle karşılaşmaları halinde belediye veya ilgili kolluk birimlerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Hastane, Malatya, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya’da hastane çevresinde dilencilere zabıta operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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