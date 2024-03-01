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Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı. Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesi bulunan bir kişinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı. Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.