Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşanan kasklı darp olayı, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntülerde, doktorun hasta yakınına müdahale ettiği ve daha sonra hasta yakınının doktoru boğmaya çalıştığı görülüyor. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı.

08.07.2024 18:26
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Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı

Hastanede doktordan hasta yakınına darp kamerada

TRABZON - Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nde kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde hasta yakınına ilk müdahaleyi doktorun yaptığı görüldü.

Olay, Fatih Devlet Hastanesi'ndeki Acil Servis'te meydana geldi. 5 Temmuz akşamı hastaneye başvuran S.N.K. isimli kadın hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde hasta ve yanındaki A.S., doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor Mehmet Yıldırım, gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu iddia edilen doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı: Gerçek ortaya çıktı

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde poliklinik odasından çıkan doktor Mehmet Yıldırım'ın koridorda hasta yakını A.S. ile konuştuğu gözlendi. Bir süre sonra hasta yakınının doktor Mehmet Yıldırım'ın yanına gelmesiyle başlayan olayda doktor Yıldırım, hasta yakınını eliyle itti. Doktorun bu müdahalesine hasta yakını ise tepki gösterdi. Hasta yakınının bu müdahalesine sinirlenen doktor Mehmet Yıldırım da, hasta yakını A.S.'nin boynunu sıkarak yanıt verdi. Güvenlik görevlileri ile hastanedeki vatandaşların müdahale ettiği olayda ilk müdahaleyi doktor Mehmet Yıldırım'ın yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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